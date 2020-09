Johaug alistas avavõistlusel Björgeni suure ülekaaluga

32-aastane Johaug võttis rullsuusavõistlusel kindla võidu ajaga 42.57. Suurt tagasitulekut tegev 40-aastane Björgen kaotas talle kahe minutiga.

Johaug avaldas vaatamata ülekaalukale võidule kaheksakordsele olümpiavõitjale tunnustust. "Ta on kaks aastat tippspordist eemal olnud. Ma arvan, et Maritil läheb väga hästi. Mina olen tippsportlane, seega peaksingi teda võitma," ütleb Johaug Norra ajakirjanikele.

Björgen kinnitas jõuproovi järel, et murdmaasuusatamise MK-sarjas teda enam kindlasti võistlemas ei näe. "See aeg on läbi," sõnas ta.



Kevadel uuesti treeningutega alustanud Björgen on kinnitanud, et tema suureks eesmärgiks on algaval hooajal 2021. aasta Vasaloppet.