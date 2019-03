Jelena Välbe: tervete suusatajate konkurentsis olid venelased Seefeldi MM-i parimad

„See asi on absurdne. Reaalsuses kasutavad nad kõik tugevatoimelisi ravimeid. Ma ei karda seda välja öelda, et see on lubatud doping,“ põrutas Välbe norralaste kohta, kes võitsid Seefeldis 12-st murdmaakullast koguni 10. Seejuures võitsid nad kõik kuus meeste distantsi.

„Venemaa sportlastele ei tee keegi mingeid erandeid. Seetõttu võime öelda, et tervete suusatajate konkurentsis olime just meie selle MM-i kõige paremad,“ teatas Välbe uhkusega.

Venemaa koondis võitis Seefeldist viis hõbemedalit ning lisaks kolm pronksmedalit. Kõige edukam oli venelastest 22-aastane Aleksandr Bolšunov, kes sai kaela koguni neli hõbemedalit.

„Nimetasime Seefeldi MM-i Norra lahtisteks meistrivõistlusteks. Meie jaoks oli see rohkem kurb sündmus,“ lisas Välbe.