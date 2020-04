Jelena Välbe tembeldas ala vahetanud rootslannast olümpiavõitja argpüksiks

Ühe olümpiakulla ja kaks maailmameistritiitlit võitnud 26-aastane Nilsson teatas laskesuusatamise juurde pöördumisest märtsi keskel ning ütles sel nädalal toimunud pressikonverentsil, et laskesuusamaailm on teda juba väga lahkelt vastu võtnud.

"Ma ei kavatse Stina karjääri laskesuusatajana jälgida. Tegu on väga muutliku meelega tüdrukuga. Ma arvan, et ta ei suutnud lihtsalt leppida, et koondisse tuli nooremaid suusatajaid, kes teda võitnud oleks," rääkis Välbe Sport-Expressile Instagram Live vahendusel antud intervjuus.

Nilssoni endine konkurent Natalja Neprjajeva oli Nilssoni alavahetuses üllatunud, kuid ei rutanud rootslannat kritiseerima. "See oli mulle šokk. Võibolla ta tahab laskesuusatamises samuti olümpiavõitjaks tulla. Loomulikult on tal seal omad võimalused ja ma usun, et ta võib isegi edukas olla," ütles Neprjajeva intervjuus väljaandele Na Lõži.

"Ma isiklikult ei prooviks kunagi laskesuusatamist ning ma ei suhtle ühegi selle ala esindajaga. Ma ei kujutaks end Stina nahas ette. Laskesuusatamine ei huvitagi mind."