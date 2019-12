Jelena Välbe sai pahaseks: Tour de Ski on tehtud ainult ühe sportlase jaoks

"Suusatuur ei tohiks selline olla. See on tehtud puhalt ühe sportlase jaoks, kõik saavad sellest aru. Kõik etapid on kas ühisstardid või sprindid. Võtmed on Kläbo käes," vahendas Välbe sõnu portaal Sports.ru.

"Ma ei kujuta ette, kuidas selliste asjadega toime tulla. Ilmselt ei jää meie sportlastel muud üle, kui tulemusi näidata. Kui Tour de Ski eelmisel kümnendil alustas, oli tegu hoopis teise võistlusega," lisas venelanna.

Koos Aleksander Bolšunoviga Kläbot alistada üritav Sergei Ustjugov on varem tõdenud, et ka talle valmistavad muudatused meelehärmi.

"Kõiki distantse tehakse lühemaks," rääkis avaetapil võidutsenud Ustjugov. "Kardan, et varsti ootab ees 100 meetri sprint. Võistlus võib ju televiisori vahendusel põnevam tunduda, aga sportlastele pole sellised distantsid enam huvitavad."