Jelena Välbe kritiseeris Venemaa naissuusatajaid: turistid!

Välbe sõnul on suusatajatel parimad võimalikud tingimused treenimiseks, kuid tulemustes need ei kajastu. Kriitikast pääsesid MK-sarja üldarvestuses kolmanda koha saanud Natalja Neprjajeva ja noorsuusatajad Nina Dubotolkina ja Jekaterina Smirnova.

"Naistele annan hindeks kolme miinusega," rääkis Välbe. "Häbenen isegi, kuidas meie sportlased räägivad, kui välja jätta Neprjajeva ja kaks uustulnukat: Dubotolkina ja Smirnova. Raske on öelda, milles on asi, sest me anname neil kõik võimalused ettevalmistusteks."

"Mind häirib mõte, et tüdrukud on olukorraga rahul, sest nad on jõudnud rahvuskoondisesse. Ma saan aru, et üle oma võimete ei saa hüpata, aga vabandust väga, pidevalt 25. - 60. koha vahel lõpetamine ei ole koondise tase. Me pakume parimaid tingimusi maailmas, aga tulemused on nagu turistidel."

Venalanna vihjas, et suvel ootab koondises ees suurpuhastus. "On sportlasi, kellelt ootan kindlaid tulemusi, aga viimase kolme aasta jooksul neid tulnud pole. Sellisel juhul peame nendega hüvasti jätma. Loodan, et aasta või maksimaalselt kahe jooksul hakkavad sportlaste suhtumised muutuma ja tulemused paranema.