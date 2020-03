Jelena Välbe: FISi käitumine on solvav

"Oleme kõik inimesed ega taha haigeks jääda. Kuid see on solvav: lendasime Kanadasse, treenisime, elasime mõnda aega siin, siis tühistati võistlus ühes linnas, teises. Eile teatati, et võistlused toimuvad Quebecis ning siis öösel otsustasid nad need tühistada,” sõnas pettunud Välbe TASS-ile.

Kanadas on praeguseks registreeritud 138 koroonaviiruse juhtumit.

FIS teatas täna, et eelolevale nädalavahetusel planeeritud MK-etapp Quebecis tühistatakse. Kuna ka järgnevad etapid Minneapolises ja Canmore'is jäävad ära, on MK-hooaeg lõppenud.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!