Jelena Välbe ettepanek Norra suusastaari tiibade kärpimiseks hääletati maha

Välbe arvates tuleks Tour de Ski sprindietappide võitjatele jagada senise 60 sekundi asemel 30 boonussekundit. See muudatus olnuks positiivne Venemaa parimale meessuusatajale Aleksandr Bolšunovile, kahjulik aga Norra ässale Johannes Hösflot Kläbole. Kläbo trumbiks on just sprindid.

Väidetavalt pole Välbe varem FIS-i konverentsidel kuigi agaralt sõna võtnud, seega tuli venelanna palve teistele üllatuslikult.

Välbe ettepanek siiski läbi ei läinud ja Tour de Skil on sprindietapi võidu eest võimalik endiselt teenida kuni 60 boonussekundit.