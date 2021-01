Jelena Välbe astus märatsenud Bolšunovi kaitseks välja: soomlane käitus nagu siga!

Soome viimase vahetuse sõitja Joni Mäki jõudis finišisirgele esimesena ja püüdis teist positsiooni hoida. Bolšunov arvas, et Mäki blokeeris teda määrustevastaselt ja äsas soomlase suunas kaks korda kepiga.

Pärast finišijoone ületamist tuiskas Bolšunov Mäkile hokimängija kombel sisse, nii et viimane kukkus pikali.

FIS-i võistluste direktor Pierre Mignerey kinnitas pühapäeva õhtul Iltalehtile, et žürii ei näinud soomlase tegutsemises midagi määrustevastast.

"Reeglite järgi on eespool oleval sportlasel õigus rada valida, isegi kui ta teab, et konkurent on tema taga. See ei olnud blokeerimine, sest Mäki ei vahetanud rada. Ta valis parima võimaliku joone, et soovitud rajale suunduda. Ideaalmaailmas oleks Mäki võinud teise raja valida, aga tegu on võistlusega. Ma ei kujuta ette, milline sportlane oleks seda poodiumiheitluses teinud," selgitas Mignerey.

Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe seisukoht oli risti vastupidine, tema arvates oleks karistama pidanud soomlast.

"Reeglid on ebaselged. Igakord, kui neid loen, tekib mul FIS-ile küsimusi. Praktikas näeme, et osadele kehtivad ühed reeglid, teistele teised. Tahame, et valitseks mingigi õiglus. Selge see, et Aleksandri emotsioonid keesid põhjusega üle. Mina oleks veel hullemini teinud. Mina olen emotsionaalne inimene, Aleksandr suudab ennast paremini tagasi hoida," rääkis Välbe RIA Novostile.

Aleksandr Bolšunov Joni Mäki peale vihastamas. Foto: Imago Sport/Scanpix

"Jah, nõustun, et Aleksandri tegu oli ebasportlik, aga olen tema poolel. Soomlane käitus nagu siga. Mäki näost oli näha, et ta rikkus reegleid ja ta oli hirmul. Ja olukord, kus Aleksandr lõi väidetavalt kepiga soomlase suunas... ta ütles, et ei tahtnud teda lüüa, vaid ta lõi lihtsalt keppidega õhku. Seda tuleb suusatamises tihti ette. Aga pärast finišit sõitis ta meelega soomlaste seltskonda sisse, see on selge," lisas Venemaa suusajuht.

FIS-i teatel piirdus Bolšunovi karistus diskvalifitseerimisega, võistluskeelu jaoks tuleks tal midagi sarnast uuesti korraldada.