Jelena Välbe andis rootslaste süüdistustele vastulöögi ja nimetas ajakirjanikku idioodiks

Rootsi väljaande Expresseni ajakirjanik Ludwig Holmberg viskas eile õhku kahtlustuse, et Ruka minituuril teise koha saavutanud Venemaa murdmaasuusataja Tatjana Sorina võib kasutada keelatud võtteid. Rootslane väitis, et Sorina selle hooaja kiire esiletõus on väga kahtlane, sest ta pole varem distantsisõitudel edu saavutanud.

Kui Venemaa meediaväljaanded küsisid Holmberg arvamusloole kommentaari Välbelt, vastas suusaliidu juht: "Ma ei kommenteeri idiootide artikleid. Eriti neid, mis on kirjutatud kõmumeedias."

Sorina abikaasa, Venemaa suusakoondise treener Jegor Sorin kutsus aga Holmbergi enda perele Siberisse külla: "Oled alati oodatud, et oma silmaga vaadata, kuidas me siin elame ja treenime. Meie ainus doping" on lapsevankris: meie tütar, kes sai just üheksa kuu vanuseks."