Järjekordsele Seefeldi dopinguskandaali austerlasest osalisele esitati ametlik süüdistus. Mis Eesti suusatajatest saab?

Täna jõuti lõpule Dominik Baldaufi kaasuse uurimisega. 27. veebruaril Seefeldis koos kaasmaalase Max Haukega hotellitoas kinni nabitud Baldaufi süüdistatakse tõsises spordipettuses ning ta viiakse kohtu ette paragrahviga, mis võimaldab ta trellide taha saata kuueks kuuks kuni viieks aastaks.

Varasemalt on samasugune süüdistus esitatud ka Haukele ja end ise Austria politseile üles andnud jalgratturile Stefan Deniflile.

Uurimine tuvastas, et Baldauf kasutas veredopingut ja pruukis kasvuhormooni Saksa spordiarsti Mark Schmidti abiga alates 2016. aastast.

Seefeldi MM-il arreteeriti ka Eesti suusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, hiljem tunnistas doktor Schmidti teenuste kasutamise üles ka Algo Kärp. Milline saatus eestlasi ootab, pole teada.

Eesti Riigiprokuratuurist öeldi täna Delfile, et infot Eesti suusatajate kohta hetkel veel meediale väljastada ei saa. "Praeguseks on kriminaaltoimik prokuratuuris. Küll aga kohe, kui meil on võimalik rohkem rääkida, siis me seda ka teeme," ütles prokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.