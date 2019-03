JABURALT LIHTNE | Kuidas saada veredopingu kasutamisel verenäidud normi?

"Pärast võistlust oli vaja ära juua vaid klaas soolavett ja verenäitajad läksid normi," paljastas Baldauf, kui lihtne oli ja jätkuvalt on antidopingu laboreid ninapidi vedada.

Ühtlasi rääkis 26-aastane austerlane, kuidas ta veredopingu kasutamiseni jõudis. "2016. aastal kohtasin esmakordselt Johannes Dürri (toim. - Austria suusataja, kes 2014. aastal jäi vahele EPO kasutusega ja sai võistluskeelu). Me mõlemad töötasime tollis ja vahest treenisime koos. Dürr selgitas mulle, et ilma dopinguta pole võimalik võita, ja et tema arst, kes elab Erfurtis, saab aidata."

Baldauf kahetseb juhtunut. "Olen pärit väikesest külast ja mulle tundub, et vedasin alt kõiki inimesi, kes külas elavad. Olen palju katki teinud ja vabandab selle eest."