Jaanus Teppan juunioride ja U23 MMi eel: ootame kohti TOP 15 hulgas

U20 arvestuses stardivad Karl Sebastian Dremljuga, Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Eliisabet Kool, Andreas Koppa, Kaspar Päärson, Aleksander Tamm, Johanna Udras ja Anders Veerpalu.

U23 arvestuses lähevad starti Martin Himma, Hanna-Brita Kaasik, Mariel Merlii Pulles, Henri Roos ja Aveli Uustalu.

Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise peatreeneri Jaanus Teppani sõnul loodavad nad eelkõige just nendelt sportlastelt lähitulevikus murdmist rahvusvahelise suusatamise tippu.

„Vuokatti MM-ilt ootame juba tõsisemaid tulemusi maailma omavanuste hulgas. See tähendaks jõudmist 15 parema hulka. Teatesõitudes oleks õnnestumiseks juba esimese 10 parema hulka jõudmine," sõnas Teppan.

Teppan lisas, et suures plaanis käib täna aga pigem tõsine ettevalmistustöö ikka 2022. aasta Pekingi ja 2026. aasta taliolümpia nimel. Viimaste aastate turbulentsid nii kehva talveilma kui puhta spordi määrimise poolelt ei ole siiski suusaliidu lootusi parema tuleviku nimel kustutanud.

„Täna on suusarajad rahvast täis ja see annab usku, et suusatamine on Eestis endiselt au sees. Spordipoed teevad üle aastate parimaid suusavarustuse müüke ja suusaklubidesse registreerub rekordarv uusi tulevikutähti,“ lisas Teppan.