Jaak Mae "Pealtnägijas": ka mul oli koormusastma. Et olla edukas, pead kõik lubatud võimalused ära kasutama

47-aastase Mae sõnul oli tal koormusastma. "Sellega on ju väga lihtne, et tehakse arsti poolt kontroll, uuringu tulemused saadetakse FIS-i meditsiinikomisjoni, kes siis kaalub, kas nõuab lisauuringuid või mitte ja väljastab selle loa," selgitas Mae.

"Mitte preparaadid, ainult kõige lihtsam inhalaator. Kõige madalama toimeaine sisaldusega," ütles Mae.

See ei olnud siis sooritust parandaval eesmärgil? "Ma arvan, et kui sa oled talvel võistlusi näinud, mis toimub finišis ja mida need sportlased seal teevad, kui palju köhitakse, kui valus on hingata... See on lihtsalt külmas keskkonnas toimuv maksimaalne pingutus, mille tagajärjel siis bronhid ju tõmbuvad kokku ja..." selgitas Mae.

Mitte mingi trikk? Et näiteks norralastega sama kiiresti sõita? "Noh, spordi eesmärk on olla edukam, loomulikult. Sa pead ju kõik lubatud võimalused ära kasutama, et olla edukas," nentis Mae.

