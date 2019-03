Jaak Mae: minu südametunnistus on puhas

Madis Kalvet reporter RUS

Olümpiapronks Jaak Mae. Foto: Anni Õnneleid

Omal ajal Mati Alaveri käe all treeninud murdmaasuusatamise olümpiapronks Jaak Mae tunnistas Tartu Postimehele antud videointervjuus, et tema südametunnistus on puhas ja keelatud aineid ta omal ajal kasutanud ei ole.