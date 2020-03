Itaalia suusatäht: norralased vaatasid minu poole, nagu ma oleksingi koroonaviirus

"Trondheimi MK-etapil vaatasid norralased minu poole, nagu ma oleksingi koroonaviirus, kuigi olin juba viimased kolm nädalat Skandinaavias veetnud," kirjeldas Pellegrino veebruari lõpus toimunud MK-etapil juhtunut. "Loomulikult tuleb inimestel siiski ettevaatlik olla."

Itaaliasse naasmise pärast sprindis maailmameistriks ja olümpiahõbeda võitnud Pellegrino ei muretse. "Mul on hea tervis, seega ma mures pole."

MK-sari on praegu tihedalt keerlemas Norra ümber. Kui vahele jätta möödunud nädalavahetuse Soomes Lahtis toimunud MK-etapp, on viimased kaks nädalat võisteldud vaid Norras. Alles eile oli Norras Konnerudis kavas sprindietapp, laupäeval ollakse võistlustules juba Oslos.

Norra suusakoondise treeneri Espen Bjervigi sõnul on kolm sponsorit juba koroonaviiruse hirmus omad plaanid tühistanud ning sama plaanitakse teha veel sel nädalavahetusel toimuval etapil. "Nad on teinud seda austusest nii sportlaste kui iseenda vastu, et mitte aidata kaasa viiruse levikule."