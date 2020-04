FIS-i poolt edastatud dokumentidest selgub, et kõik kolm eestlast asusid keelatud teele 2017. aasta 22. veebruaril. Seega on nii Veerpalu, Tammjärve kui ka Kärbi kõik tulemused tühistatud alates just sellest kuupäevast.

Kui Veerpalu ja Tammjärv said lõpuks nelja aasta pikkuse võistluskeelu, siis Kärbile määrati 2,5 aasta pikkune karistus.

Eestlaste otsustega koos saadeti Eesti Päevalehele ka Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri näpunäidete järgi harjutanud Aleksei Poltoranini otsuse kokkuvõte. Sealt selgub, et Kasahstani suusaäss asus keelatud teele tunduvalt hiljem. Poltoranini võistlustulemused tühistati alates 2018. aasta 9. veebruarist ehk Pyeongchangi olümpiamängude esimesest päevast.

Vaata interaktiivset graafikut, et millega suusatajad täpsemalt tegelesid.