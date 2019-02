Huvitava detaili avaldanud Ränkel Veerpalu ja Tammjärvega juhtunust: olen šokis. See on kurb hetk meie suusatamisele

Norra väljaanne Aftonbladet palus täna Seefeldi MM-il 15 km klassikasõidus 67. koha saanud Raido Ränkeli kaamera ette ja uuris muuhulgas muidugi ka dopinguskandaali kohta.

Austrias on lahvatanud dopinguskandaal, mis puudutab ka Eesti suusatajaid. Austria kriminaalpolitsei kinnitas, et ka kaks Eesti suusatajat arreteeriti. Eesti suusaliit kinnitas, et kahtlusaluste hulka kuuluvad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.

„Olin üllatunud, kui nad starti ei tulnud. Küsisin, kas nad on haiged, kuid ei saanud vastust. Keskendusin vaid oma võistlusele ega pärinud rohkem,” rääkis Ränkel. „Mu määrdemees ütles, et nad ei tule starti, kuid ta ei teadnud midagi enamat.”

„See on kurb päev meie suusatamisele,” võttis Ränkel asja kokku. Ta rõhutas, et teab asjast täpselt sama palju kui kõik teisedki ehk mitte midagi.

Temalt uuriti: kas sa oled nendega hea sõber? „Jah, muidugi, me treenime koos ja toetame üksteist, nii et see on ka mulle šokk,” lausus Ränkel. Ta avaldas ühtlasi väga huvitava detaili: Tammjärv ja Veerpalu ei ööbinud teiste koondislastega samas hotellis. Miks nii? Eesti suusaliidu president Andreas Laane ei osanud seda Delfile selgitada, tema sõnul oli see Team Haanja otsus.