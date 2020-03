Holmenkolleni suusamaraton kujunes alaealiste joomapeoks

Metsas viibisid eelkõige noored. Korrakaitsjad leidsid eest alaealiste joomapeo - kümned lapseohtu suusasõbrad tühjendasid võistluse ajal ja selle järel õlle- siidri- ja veinipudeleid.

"Raja ääres oli palju väga noori inimesi - 15- ja 16-aastaseid, kes ei suutnud enda eest hoolt kanda. Norra Punase Risti töötajad pidid osad purjus alaealised lihtsalt ära tassima," rääkis Oslo politseijuht Tore Solberg väljaandele VG.

Tema sõnul ulatus Holmenkolleni metsadest joobes peaga tabatud alaealiste arv julgelt üle 100.

"Osad neist olid juba siia jõudes purjus. Ja kell on alles pool üks päeval. Raja ääres on ka tavalisi inimesi, peredega lapsi, aga suurem osa on ula peal alaealised," lausus Solberg.

Täna peetakse Holmenkollenis meeste 50 km sõit, aga oodata on vihmast ilma. Seega peaks täna raja äärde kogunema vähem inimesi.