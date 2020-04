Holmenkolleni MK-etapi korraldajad pole siiani preemiarahasid välja maksnud

"Kui seda raha ei õnnestugi saada, oleks sellest väga kahju, sest 20-aastase tüdruku jaoks oli see tema elu esimeseks MK-etapi võiduks," sõnas Mia Karlsson, kes on oma tütre Frida mänedžeriks.

Holmenkolleni MK-etapp toimus 6.-8. märtsini ning peeti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tühjade tribüünide ees. Kuna piletitulu jäi saamata, ongi korraldajad tõsiste majandusraskuste ees.

Frida Karlsson edestas Oslos 30 km distantsil suurfavoriiti Therese Johaugi (Norra) 1,2 sekundiga. Kolmandana lõpetas rootslanna Ebba Andersson.

Meestest võidutses Holmenkolleni 50 km ühisstardist sõidus venelane Aleksandr Bolšunov, kellele järgnesid norralased Simen Hegstad Krüger ja Emil Iversen.

Ka kõik teised auhinnalisele kohale tulnud suusatajad peale Karlssoni pole veel oma preemiat kätte saanud. Kui võitjad pidid Oslos kasseerima 100 000 Norra krooni, siis teise koha omanikule oli ette nähtud 75 000 ja kolmanda koha omanikule 50 000 kroonine preemia.

Holmenkolleni võistluste korraldaja Kristin Vestgren Sæterøy sõnas NRK-le, et neil pole võimalik enne ühtegi auhinnaraha maksta, kui välja on töötatud päästeplaan ja see on rahastuse saanud.