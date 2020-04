Hiljuti karantiinireegleid rikkunud Therese Johaug luges kaasmaalastele sõnad peale: ei tohi mõelda ainult iseendale

Norra väljaanne Dagbladet kirjutas märtsi keskel, kuidas paljud norralased eiravad karantiinireegleid ning treenivad spordikeskustes koos. Dagbladeti teatel on veel kolm nädalat hiljem näha väljas inimesi, kes treenivad lähestikku ning ei kanna ka nakatumist vältida aitavaid riideesemeid, näiteks kindaid.

"Inimesed peavad jälgima nõu, mida valitsus jagab," rääkis Johaug. "Praegu peavad kõik seda võimalikult kiiresti tegema hakkama. Peame mõtlema kogu ühiskonna peale, mitte ainult iseendale."

Johaug lisas, et proovib ise liikuda ringi nii vähe kui võimalik. "Väga valus on perekonda mitte näha. See on kõigile väga valus, et ei saa suhelda pere ega sõpradega, ei saa käia tööl ja tegeleda asjadega, millega igapäevaselt ollakse harjunud, kuid sellega tuleb kohaneda. Lõpuks läheb kõik hästi."

31-aastane Johaug sattus ka ise hiljuti karantiinireeglite rikkumise eest meedias tähelepanu keskpunkti. Nimelt on Norras kehtestatud reegel, mille kohaselt ei tohi linnainimesed minna oma maamajadesse. Johaugi abikaasa Nils Jakob Hoff, kes on endine sõudja ja töötab hetkel arstina Lillehammeris, tegi Lillehammeri vallale avalduse koos Johaugiga oma suvilas peatuda ning sai selleks ka loa.

Tegelikult tegid nii Hoff kui ka Lillehammeri vallaametnik vea, sest nende suvila ei asu üldsegi Lillehammeris, vaid naabervallas Ringsakeris. Vea avastades tegi Hoff samasuguse avalduse ka Ringsakerile, kuid sealt vastati, et taolise loa andmine pole isegi valdade pädevuses, vaid neid võib väljastada ainult Norra valitsus. Johaugi abikaasa ütles ajalehele VG, et on valmis reeglite rikkumise eest annetama Punasele Ristile 15 000 krooni ehk umbes 1300 eurot.

Viimaste andmete kohaselt on Norras tuvastatud 6360 koroonaviirusesse nakatunut, kellest elu on kaotanud 114 inimest. Viirusest paranenuid on 32.

