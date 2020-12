FOTOD | Tour de Ski'le sõitnud Venemaa suusakoondise liikmed sattusid avariisse, buss lõpetas järves

Šveitsi väljaande Blicki teatel juhtus avarii Šveitsi piiri lähedal, kui venelased olid teel Livignosse. Õnnetus leidis aset ööl vastu kolmapäeva, kohaliku aja järgi kella 1 paiku.

Kuna järvepind oli jäätunud, jäi buss pooleldi jäässe kinni. Seega õnnestus sõidukis viibinud autojuhil ja viiel suusakoondise liikmel kiiresti masinast välja pääseda ning abi kutsuda.

Blicki andmetel said sõidukis viibnud mehed väiksemaid vigastusi. Ühel mehel tuvastati peapõrutus ning kerge peavigastus, kuid arstiabi ta ei soovinud. Jäässe kinni jäänud auto saadi lõpuks järvest kätte kell 8.30 hommikul.

Venemaa koondise treeneri Markus Crameri sõnul ei olnud avariisse sattunud venelased suusatajad, vaid määrdetiimi liikmed. "Nendega on kõik korras," rääkis ta Expressenile. "Kõik olid šokis, aga kui kuulsime, et nendega on kõik hästi, olime väga õnnelikud."

Drama nahe Schweizer Grenze: Russische Langläufer landen mit Kleinbus im eiskalten See https://t.co/mt6SUhWk5L — BLICK Sport (@BLICK_Sport) December 30, 2020

Pilte avariist saab vaadata ka siit.

Tänavuse hooaja Tour de Ski peetakse 1. - 10. jaanuarini.