FOTOD | Selline on Andrus Veerpalu ostetud vana koolimaja, mille ette pandud tõkkepuu muutis naabrite elu põrguks

Ajaleht Nelli Teataja kirjutas esmaspäeval, et Veerpalu perekond ehitas koolimaja ümber aia ja lisas sinna ka elektrikarjuse, et lammastel oleks turvalisem. Seejuures olid uued omanikud alguses naabritele lubanud, et nad ei sulge vanemate elanike koduteed. Kuid hiljem hakkasid nad siiski naabritele rääkima, et selline aed tuleb.

Veerpalude naabripereks on kunstnikust taluperenaine Jana Valge koos oma viie lapsega. Jana on sügavas hämmingus ning väga mures – kuidas peaks ta oma talu hoovist välja pääsema, kui ainuke tee kulgeb just Veerpalude uue kodu juurest ja see on aiaga piiratud?

Kinnistu üks omanikke on Andrus Veerpalu tütar Anette Veerpalu, kes ütles Õhtulehele telefonitsi, et tõkkepuud ei pandud teele mitte naabrite kiusamiseks, vaid kinnistu kaitseks võõraste eest. Lisaks on lukku pandud tõkkepuu võti ka naabrinaisel.