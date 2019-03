FOTOD | Olümpiakomitee tegi ettepaneku, et Alaverilt ja Veerpalult treenerikutse ära võtta

Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee avaldus:

Eelmisel nädalal avalikuks tulnud info ulatusliku dopinguvõrgustiku kohta, kuhu on olnud kaasatud ka Eesti murdmaasuusatamisega seotud isikud, oli jahmatav. Valemäng on vastuolus ausa spordi reeglitega, mida kalliks peame, ja valemänguritel spordis kohta pole. Mõistame resoluutselt hukka dopingu tarvitamise, dopingu tarvitamisele kaasa aitamise ning eestlaste osaluse selles.

Seda enam on väga kahetsusväärne, et EOK täitevkomitee liige on olnud seotud ausa mängu reeglite rikkumise ja dopinguga. Esitame EOK täiskogule ettepaneku vabastada Mati Alaver EOK täitevkomitee liikme kohalt ning tema ja Andrus Veerpalu ka EOK liikme staatusest. Anname EOK treenerite kutsekomisjonile suunise mõlemalt isikult treenerikutse äravõtmiseks. Samuti võtame neilt EOK teenetemärgi.

Usume, et aus tippsport on vaatamata üksikutele petturitele mitte üksnes võimalik, vaid ainus võimalus. Kinnitame, et tippsport tervikuna on puhas ning kuigi petturid saavutavad suure kõlapinna, on tegu üksikjuhtumitega ehk äärmusliku erandi, mitte reegliga. Avaldame siirast austust ja lugupidamist kõigile sportlastele, treeneritele ja spordiorganisatsioonidele, kes on ausad ning kannavad väärikalt spordi üllaid aluspõhimõtteid.

EOK täitevkomitee seisukohad on:

• EOK täitevkomitee teeb ettepaneku Justiitsministeeriumile ja Riigiprokuratuurile koostöös Eesti Olümpiakomiteega analüüsida ja vajadusel teha ettepanekud dopingurikkumistega seotud karistuste karmistamiseks. Eelkõige dopinguainete ja -meetodite vahendamise ning tahtliku dopingukasutamisega seotud teod.