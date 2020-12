FOTOD | Marit Björgeni võimsad lihased pole endiselt kuskile kadunud

Hiljuti läbis vendade Auklandide pikamaasuusatamise tiimi kuuluv 40-aastane Björgen Oslo lähedal kehalise võimekuse testid, kus sportlased pidid jooksulindil läbima 5000 meetrit ülesmäge, sõudma ergomeetriga 2000 meetrit ja sõitma 5000 meetrit suusaergomeetriga. Pause ei tohtinud harjutuste vahel teha.

Björgeni jaoks ootamatult tuli vormi testima ka naiste murdmaasuusatamise viimaste aastate valitsejanna Therese Johaug, kirjutas Norra rahvusringhääling.

Jooksulindil jäi Björgen Johaugile selgelt alla, aga sõude- ja suusaergomeetril sai parema aja Björgen.

"Teadsin, et mul pole Theresele jooksus midagi vastu panna. Aga kaks ülejäänud harjutust... vähemalt saan talle meelehärmi valmistada. Minu edu näitab, et kahe erineva kehatüübiga on võimalik murdmaasuusatamises edu saavutada," lausus kahe lapse ema Björgen.

Kui Björgen juba kehatüüpidest rääkis, siis Norra rahvusringhäälingu artiklit illusteerisid värsked pildid, millelt on näha, et Björgeni kõhulihaseid kadestaksid endiselt isegi mõned kulturistid.

Pilte saab näha SIIT.