FOTOD KOHTUST | Endine Austria suusataja end dopinguarst Schmidti abistamises süüdi ei tunnistanud. Kohtuniku võtmeküsimuse peale mees vaid vaikis

Wurmile pannakse süüks, et ta varustas 2015. aastal Schmidti spetsiaalse külmikuga, kus teiste seas hoiti ilmselt ka eestlaste Andreas Veerpalu, Karel Tammjärve ja Algo Kärbi verega kotte.

Külmik konfiskeeriti 2019. aasta veebruaris operatsiooni "Aadrilaskmine" käigus. Lisaks olevat Wurm andnud varasemalt valetunnistusi, kui ütles, et ei tunne Schmidti.

Wurm ütles kohtule, et polnud "külmikuasjaga" seotud. Ta väitis, et tema toonane sõber Johannes Dürr seisis ühel päeval tema ukse taga ja küsis, kas võib külmikut tema juures hoida. Wurm oli nõus, kuid polnud enda sõnul teadlik, et tegu on verekottide säilitamiseks mõeldud seadmega.

Kui Schmidti maja eelmise dopinguskandaali ajal 2015. aastal läbi otsiti, võttis Wurm sakslasega ühendust ja küsis, kas temalt konfiskeeritud ravimid olid "dopinguga seotud". Siis oligi Schmidt küsinud austerlaselt külmiku kohta ja öelnud, et korjab selle tema juurest peale.

Prokuratuuri käsutuses olevatest SMS-idest, mida Schmidt ja Dürr vahetasid, selgub aga, et Wurm oli spetsiaalse külmiku ostuga seotud, mida Wurm kategooriliselt eitas. Küsimusele, miks ja kust sai ta Schmidti numbri ja kas ta teadis, et spordiarst tegeleb muu hulgas ka veredopinguga, keeldus Wurm vastamast.

Wurm seisis juba 2016. aastal kriminaalsüüdistusega kohtu all ning sai rahatrahvi. Prokuröri sõnul polnud tema seotus külmikuga toona veel teada.

Kohtupidamine Wurmi üle jätkub.

