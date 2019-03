FOTOD | Kogunes EOK täitevkomitee! Kas Alaverilt ja Veerpalult võetakse treeneri kutsetunnistus?

Aga mis saab Alaverist ja vanemast Veerpalust? Eelinfo kohaselt on EOK täitevkomitee liikmed üsna tigedad. Neid ajas marru Tammjärve tunnistus, et mõte veredopingut kasutada tuli tal 2016. aastal Alaveriga vesteldes ning keelatud võtetest oli teadlik ka olümpiavõitja Andrus Veerpalu. Aga mida EOK ikka teha saab? Ilmselt tehakse treenerite kutsekomisjonile ettepanek võtta Alaverilt ja Veerpalult treeneri kutsetunnistus. Ehk võetakse neilt ka EOK aumärgid ning visatakse nad EOK-st välja, mõlemad on ju füüsilisest isikust hääleõiguslikud liikmed. Aga see on ka kõik.