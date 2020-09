FOTOD | Algas Saksa dopinguarsti kohtuprotsess. Kohal on palju ajakirjanikke, Schmidt ja ta nägu varjavad assistendid

Fotoagentuuri EPA piltidel on Schmidti nägu udutatud. Diana S. saabus kohtusse nägu kaptuusiga varjates, Dirk Q. hoidis näo ees dokumentide mappi.

Kuna Schmidti tegevus ei piirdunud ainult Saksamaaga, vaid puudutab paljude riikide sportlasi, on mõistetav ka suur avalik huvi protsessi vastu, millest annavad tunnistust kohtuhoone ees sissepääsu oodanud ajakirjanike hordid.



Schmidtile esitati 145-leheküljeline süüdistus, milles on loetletud ligi 150 antidopingu reeglite rikkumist. Schmidti võrgustikus on keelatud abi saanud vähemalt 23 sportlast 8 riigist. Eestlastest on tema teenuste kasutamise üles tunnistanud Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Seefeldi MM-i ajal vahistatud viie suusataja seas oli ka Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu näpunäidete järgi treeninud kasahh Aleksei Poltoranin.

Tammjärv on ajakirjandusele tunnistanud, et üks Schmidti kaastöölistest külastas ka 2019. aastal Otepää MK-etappi. Saksamaa ajalehe Bild teatel oli selleks abiliseks Sven M.

Andreas Veerpalu ennast ootab kohtuistung Innsbruckis 8. oktoobril, Andrus Veerpalu oodatakse samas kohtus 16. novembril. Andreast süüdistatakse spordipettuses, Andrust spordipettusele kaasa aitamises. Mati Alaver mõisteti dopingule kallutamises Harju maakohtu poolt süüdi 2019. aasta 14. novembril.

Kohtuotsust pole oodata ilmselt enne detsembrit, sest istungid on jaotatud 26 päeva peale. Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port usub, et kohtuprotsessi alguses loetakse ette Schmidtile esitatud süüdistuse sisu, mille detailide kohta on seni avalikkusele vaid hulganisti vihjeid tehtud, kuid mida tervikuna pole veel avalikustatud.

"Alguses esitatakse talle süüdistus, mida me pole saanud veel lugeda. See on esimene kord, kui see avalikustatakse ja selles peituvad detailid esile tuuakse. Vihjeid on kuhjunud juba piisavalt. Ka Mati Alaveri kaasuse kohta on ainult kaudseid vihjeid tehtud," sõnas Port.