FOTO | Miks me ei lugenud ridade vahelt? Dopingupatune Tammjärv tegi 2016. aasta septembris märgilise postituse

Mõlemad mehed on veredopingu kasutamist tunnistanud, Tammjärv sõnas päev hiljem pressikonverentsil, et ta tegi valemänguga algust 2016. aasta suvel.

Tagantjärele leiab tema Instagramist 2016. aasta septembrist postituse, mis on enam kui märgiline. Ta kirjutab: "... minu karjääri pöördepunkt. Loodan, et see on positiivne muutus."

Kaks ja pool aastat hiljem selgus, et ei olnud positiivne muutus. Hoopis täielik läbikukkumine ja häving.