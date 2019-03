FOTO | Mati Alaver kinnitas dopinguarsti kontakti vahendamist: minu tegemistele pole õigustust

Mati Alaveri avaldus täispikkuses ja muutmata kujul:

"Käesolevaga kinnitan, et mina vahendasin Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidt kontakti 2016 aastal. See on minu elu suurim viga ja kahetsen seda siiralt. Vabandan sportlaste ja nende lähedaste, Eesti suusarahva ja spordiavalikkuse ees. Minu tegevusele ei ole mingit õigustust."

Samuti astus Alaver tagasi EOK täitevkomiteest.

Kolmapäeval Seefeldis vahistatud Karel Tammjärv tunnistas täna keskpäeval samas antud pressikonverentsil, et tarvitas dopingut ja sellele teele aitas teda 2016. aastal viia kauaaegne suusatreener Mati Alaver. Tammjärve sõnul liitus hiljem sama dopingutarvitamise "projektiga" ka Andreas Veerpalu ning asjaga oli kursis ka tolle isa, kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu.

Veerpalud pressikonverentsil ei osalenud, vaid lahkusid Eesti Suusaliidu ja koondise ametnike teadmata Seefeldist.