FOTO | Kas selles majas käisid Lillehammeri MK-etapi ajal vereülekandeid tegemas ka Veerpalu ja Tammjärv?

"See periood oli siin pime. Oli novembri lõpp ning mina ja mu abikaasa olime pikalt tööl. Aga mu abikaasa küsis, kui paljud inimesed seda maja tegelikult broneerisid, sest tal jäi mulje, et sisse-välja käis mitmeid inimesi. Nad paistsid olevat nooremad inimesed, seljas treeningriided," rääkis Sildnes. Tagantjärele tundis ta ühes neist ära Max Hauke, kellest ringleb internetis video, millel ta ta politseireidi ajal veel endale verd veeni laseb.

Tähelepanuväärne on fakt, et Lillehammeri MK-etapil osalesid kõik viis Seefeldis arreteeritud sportlast ehk selles samas majas võisid käia verd sisse-välja laskmas ka Tammjärv ja Veerpalu. Nende tulemused sel MK-etapil olid järgmised:

30. novembri sprint:

Dominik Baldauf pääses veerandfinaali, eelsõidus oli 21., kokkuvõttes 23.

47. Karel Tammjärv

59. Aleksei Poltoranin

71. Max Hauke

104. Andreas Veerpalu

1. detsember 15 km eraldistardist vabatehnikasõit:

20. Max Hauke

37. Dominik Baldauf

39. Karel Tammjärv

55. Aleksei Poltoranin

70. Andreas Veerpalu

2. detsember, 15 km jälitussõit

36. Aleksei Poltoranin

37. Max Hauke

60. Andreas Veerpalu

DNS Dominik Baldauf ja Karel Tammjärv viimasel päeval ei startinud

Pühapäeva hommikul, kui Sildnes läks sissesõidu teele prügi välja viima, jalutas talle vastu järjekordne noormees spordiriietes. Ta tervitas teda inglise keeles. "Ta tundus mulle sportlase moodi - nii vanuselt, riietuselt kui ka füüsiselt. Ta tervitas mind väga kangelt vastu, tundus, et ta ei tahtnud mind teretada. Otsustasin, et peaksin selle näo meelde jätma. Ta oli kena noor mees tumedate juuste ja üllatunud näoga," rääkis Sildnes NRK-le.

NRK on lugu tutvustanud ka Mark Schmidti advokaadile Andreas Kreysale, kuid viimane ütles, et ei tahaks detailidesse laskuda.

Esmaspäeval, mil külalised pärast MK-etappi hoovimajast lahkusid, paistsid nad õnnelikud. 2018. aasta detsembris jättis Mark Erfurtist, Saksamaalt hoovimaja kohta Airbnb-sse tagasiside: "Me tundsime end selles kohas väga hästi. Vaade läbi suurte akende oli imeline. Suusastaadioni lähedal. Kõik, mida vaja. Igal ajal uuesti!!!"

Telefoninumbri guugeldamine viis dopingufoorumisse

NRK üritas Marki nimelise kasutajaga ühendust saada sinna märgitud numbri kaudu, kuid see suunas otse saksakeelsele automaatvastajale. Sama telefoninumbri kaudu jõudis NRK internetis foorumile, kus jalgratturid arutavad, kuidas oma sooritusvõimet parandada.

Pärast külaliste lahkumist vaatas Sildnes hoovimaja hoolikalt läbi. Ta kontrollis ka prügikaste, kuid midagi kahtlast silma ei jäänud. Sellegipoolest võttis ta 14. detsembril ühendust Norra Antidopinguga.

"Võin kinnitada, et me saime vihje, pärast mida me võtsime vihje andjaga ühendust, et saada rohkem informatsiooni. Siis kaalusime me erinevaid meetmeid. Seejärel edastasime me info antidopingusüsteemi kaudu," ütles Norra Antidopingu esindaja Britha Røkenes, kes ei tahtnud pooleliolevale juhtumile viidates öelda, kellega nad sel teemal suhelnud on.

NRK andmetel oli Saksa arst sel hetkel juba jälgimise all ning sealt saadud vihje läks kirja uurimise raames.

"See vihje polnud ilmselt Seefeldi reidi peamine põhjus, aga see on suurema uurimise üks osa. Ma ei usu, et me tohime midagi selle vihje sisu kohta öelda, seda peaks ilmselt lähemalt uurima Austria politsei," lisas Røkenes.

NRK on juhtumiga seoses ühendust võtnud ka Austria politseiga, kuid pole vastust saanud.