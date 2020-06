FOTO | Johaug ja kompanii rikkusid esimesel ühistreeningul sotsiaalse distantseerumise reegleid

Treeningust kirjutav Norra Rahvusringhääling NRK raporteerib, et naised sõitsid rullsuuskadel tihedalt teineteise kõrval ja sabas. Grupi eesotsas võis sõitmas näha kümnekordset maailmameistrit ja naiste suusatamise valitsejannat Therese Johaugi.

Norra suusakoondise arst Öystein Andersen nimetas juhtunut kahetsusväärseks. Ta rõhutas, et distantsi hoidmine on riskide minimeerimise seisukohast endiselt oluline.

Treeningut jälgisid kõrvalt koondise treenerid Espen Bjervig ja Pål Gunnar Mikkelsplass, kes oleksid pidanud gruppi korrale kutsuma või naiste järjestust grupis selliselt muutma, et tekiksid suuremad vahed.

"Kõikide reeglite range järgimine on vahel raske. Aga ma usun, et kõik on motiveeritud andma endast parima, et nakatumise riske vähendada," ütles Bjervig NRK-le.



Therese Johaug ja norjalaishuiput rikkoivat heti sääntöjä yhteisharjoituksissa – ”Voi olla joskus vaikeaa” https://t.co/fkyjvHYy2W — Jari Antero von Mäkinen (@JariAnterovonM5) June 3, 2020