FIS soovib olümpiale pääsevate suusatajate arvu vähendada, norralased on pahased

Seni on olümpiale ühest riigist peale saanud kokku kümme mees- ja kümme naissuusatajat, kuid FIS soovib, et Pekingis oleks need arvud kahe võrra väiksemad. Seega saaks kokku ühest riigist osaleda 16 murdmaasuusatajat.

FIS ja rahvusvaheline olümpiakomitee ROK põhjendavad plaani kulude kokkuhoiuga, aga norralastele idee ei meeldi.

"FIS on juba pikemat aega proovinud süsteemselt Norra ülevõimu vähendada. Teiste riikide jaoks pole lõbus, kui maailma kümnest paremast suusatajast tuleb kaheksa Norrast," kirjutas Dagbladeti kolumnist Esten O. Säther.

Pyeongchangi olümpial võitsid norralased 12 murdmaasuusatamise kullast 7.