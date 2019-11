FIS määras Andrus Veerpalule ja dopinguga vahele jäänud Eesti suusatajatele nelja-aastase tegutsemiskeelu

Kui juba varasemalt olid oma karistuse kätte saanud Austria suusamehed Max Hauke ​​ja Dominik Baldauf, siis nüüd tehti otsus lõpuks ka Eesti meeste kohta. Lisaks Tammjärvele ja Andreas Veerpalule teenis nelja-aastase võistluskeelu ka kasahh Aleksei Poltoranin, kes samuti Seefeldis vahele võeti. Teatavasti treenis kasahh Mati Alaveri juhendamisel.

Algo Kärp, kes pärast MM-il lahvatanud skandaali tunnistas ka veredopingu tarvitamist, teenis samuti nelja-aastase võistluskeelu.

"Viisime läbi põhjaliku uurimise," rääkis FIS-i esindaja Sarah Lewis.

"Teda kahtlustatakse dopingureeglite rikkumises," põhjendas FIS-i antidopingu osakonna direktor Sarah Fussek, miks karistus määrati ka Andrus Veerpalule. "Kogu uurimine pole aga veel lõppenud, seega ei saa me rohkem detaile välja anda, kui et Veerpalu on ka asjaga seotud."

Novembri keskel määras Harju maakohus Alaverile dopingu tarvitamisele kallutamise eest tingimisi aastase vanglakaristuse pooleteist aasta pikkuse katseajaga.