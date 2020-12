FIS lükkas Põhjamaade nõudmise tagasi: Tour de Ski`d ei lühendata

Norra, Rootsi ja Soome suusaliidud olid teinud FIS-ile ettepaneku, et koroonapandeemia ohu tõttu tuleks Tour de Ski etappide arvu vähendada. Norra suusatäht Therese Johaug teatas näiteks, et kavatseb osaleda vaid juhul, kui Touril on kuni viis etappi.

FIS vastas Põhjamaade ettepanekule eitavalt ning nii peetakse suusatuuril ikkagi kaheksa etappi. Neist kolm on nii Šveitsis Val Müstairis kui Itaalias Val di Fiemmes ning kaks etappi Itaalias Toblachis.

FISi võistluste direktor Pierre Mignerey ütles, et "need nõudmised polnud realistlikud", vahendab Iltalehti.

"Oluline on mõista, kuidas FISi süsteem töötab. Ka Tour de Ski etappide korraldajatesse investeerimist tuleb aktsepteerida. Viimasel hetkel selliste otsuste tegemine mõjutab väga tugevalt korraldajaid ja suusaliite," märkis Mignerey.

Tema sõnul tähendaks kolme etapi tühistamine väga suurt rahalist tagasilööki. "MK-sarja korraldamine nõuab palju vahendeid. Keegi pole valmis raha kaotama, isegi kui muudatused tunduksid logistiliselt mõistlikud," lisas ta.

Tour de Ski toimub 1.-10. jaanuarini.

Juba varem olid Norra, Rootsi ja Soome suusaliidud otsustanud, et detsembrikuistele MK-etappidele nad oma murdmaasuusatajaid ei läheta.