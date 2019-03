FIS-i valearvestus võib Östbergile maksta MK-sarja üldvõidu

Nimelt läheb norralanna Ingvild Flugstad Östberg MK-sarja finaaletapile Quebeci üldliidrina - tal on kirjas 1424 punkti, läheimal jälitajal Natalja Neprjajeval aga 1327 punkti. Kanadas on võimalik maksimaalselt teenida 350 punkti – Quebeci minituuril on kavas vabatehnikasprint, 10 km ühisstardist klassikasõit ja 10 km vabatehnikas jälitussõit, kusjuures iga etapi eest eraldi on võimalik võitjal võtta 50 punkti, tuuri kokkuvõttes saab võitja 200 punkti.

Norra rahvusringhääling on jõudnud aga järeldusele, et FIS-i süsteem on pisut katkine. Nimelt jagatakse jälitussõitudes etapivõit mitte tingimata sellele, kes esimesena finišisse jõuab, vaid sellele, kes distantsi kõige kiiremini läbis. Sügisel toimunud Lillehammeri minituuril tekkis näiteks olukord, kus Therese Johaug jõudis küll esimesena finišisse ning teenis ka kiireima aja eest etapivõidu, kuid tegelikult ei olnud ta sel päeval kiireim - põhjus peitub jälitussõitude stardikorras, kus kaotussekundid ümardatakse täissekunditeks.