FIS-i kokkuvõte dopinguskandaalist: kohtus vaikinud Alaver tegi uurijatega igakülgset koostööd

Alaver tunnistati novembris Harju maakohtus süüdi nelja sportlase dopingule kallutamises. Talle määrati aastane tingimisi vanglakaristus, mis ei lähe täitmisele, kui ta ei pane pooleteise aasta jooksul toime uut kuritegu.

Alaveri süüdistati selles, et tema suusatreenerina, kasutades ära treeneri autoriteedist tulenevat mõju ja usaldust, kallutas mitut suusatajat dopinguna veredopingu, s.o Ravimiseaduse § 9 ja Vereseaduse § 2 lg 1 ning muude dopinguainete tarvitamisele. Menetluskuludena mõisteti Alaverilt välja sundraha 810 eurot.

Alaver ütles kohtupingis, et otsus on talle arusaadav ja et tal küsimusi pole. Istungi järel Alaver meediale kommentaare ei jaganud. Kui kohtusaalis ja ajakirjanike ees ei soovinud suusatreener suurt midagi rääkida, siis uurijatega oli ta FIS-i kokkuvõtte teatel tunduvalt lahkem.

Kokkuvõttest avaldub, et Alaver tunnistas kontaktide loomist ja seejärel nende vahendamist dr Mark Schmidti ja mitmete suusatajate vahel.

„Uurimise käigus selgus, et Mati Alaver koordineeris kohtumisi (pani paika kuupäevad ja kohtumiste kohad), kus tehti Eesti sportlastele vastavaid (verevahetuse) protseduure. Lisaks küsis Mati Alaver dr. Mark Schmidtilt kasvuhormooni, mida ta jagas seejärel sportlastele. Mati Alaveri soovitusel jõid sportlased suurtes kogustes soolavett ja tarvitasid albumiini, et varjata veredeopingu tarvitamist,“ kirjutatakse kokkuvõttes.

FIS teavitas Eesti Suusaliitu juba 2019. aasta 28. augustil, et nad alustavad Alaveri osas uurimist ning määravad talle ajutise võistluskeelu. FIS lisab, et Alaver ei vaidlustanud talle määratud keeldu.

Kui lõpuks jõuti Alaveri karistamiseni, siis teda süüdistati dopinguvõrgustiku loomises, dopingutarvitamise abistamises ning veel ka kogu keelatud tegevuse varjamises. Kõike seda arvesse võttis nõudis FIS eestlasest treenerile nelja aasta pikkust võistuskeeldu.

FIS-i kokkuvõtte teatel võttis Alaver kõik süüdistused omaks ja seetõttu tõmmati ka uurimisele joon alla.

Otsus Alaverile suusatamises tegutsemise keelu määramiseks võeti lõpuks vastu tänavuse aasta 2. jaanauril. Alaveri nelja aasta pikkune karistus hakkas tagasiulatuvalt kehtima 2019. aasta 28. augustist. Suusatreener on kõikidest spordiga seotud tegevustest kõrvaldatud seega 2023. aasta 27. augustini. Kuna otsust ei ole Alaveri poolt praeguseks vaidlustatud, siis nüüdseks on see saanud kõik ametlikud kinnitused.