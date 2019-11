FIS-i soov on arusaadav, aga omajagu utoopiline. Norras, Rootsis ja mööndustega ka Soomes on küllaga häid suusatajaid, tagala on piisav. Ülejäänud riikides kuulub murdmaasuusatamine juhuslike alade hulka. Eestis oleks huvi, aga siinne suusatamine on sisuliselt surnud.