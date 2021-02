ERISAADE | Toomas Annus - dopinguloo süütu ohver või oma vea tõttu kannataja?

Annus reageeris ERRi portaalis ilmunud "Pealtnägija" saate refereeringu pealkirja sõnadele "Tammjärv ja Annus olid varem teatust asja enam segatud" reedel teatega võistlusspordi toetamisest loobumisest. Samm on nii traditsioonilises meedias kui ka sotsiaalmeedias toonud kaasa süüdistusi ajakirjanduse aadressil, aga ka kirglikke arvamusavaldusi nii Annuse otsuse kui ka tema rolli üle patuseks osutunud suusatajate aastatepikkusel rahalisel toetamisel hoolimata Alaveri ja tolle hoolealustel varasematest dopinguskandaalidest.

Kalev ja Vahter rääkisid saates, et Eesti Ekspressi algatud kohtuvaidluse tulemusena eelmisel nädalal avalikuks saanud uutest "dopingutoimikutest" kirjutades jäi Annuse nimi Karel Tammjärve ülekuulamisprotokollides ka neile silma, ent nad leidsid artiklit kirjutades, et sellest ei saanud teha kaugeleulatuvaid järeldusi.

"Huvipakkuv on see, et faktuaalselt kasutati tema raha ja et ta andis raha kahel viisil. Üks oli Team Haanja MTÜ-le - mingist hetkest see oli olemas -, teine oli Karel Tammjärve isiklikule kontole. Ja isiklikult kontolt siis võeti seda raha välja, et maksta dopingu eest. Mis, tegelikult, kui faktid ritta seada, on huvipakkuv," rääkis Kalev.

"Nüüd on küsimus, kas selle põhjal võib järeldada, et Annus oli teadlik dopingu tarvitamisest. Seda ma ei tea, kas seda järeldada võib, aga kindlasti seda faktuaalselt väita on väga keeruline, mistõttu mina ei tahtnud seda (loosse) sisse panna ja Tarmo ütles ka veel korduvalt, et ära seda väitma kuskil hakka."

Seda ei väitnud tegelikult kordagi ka "Pealtnägija" oma saates - Annuse vihane reaktsioon oli suunatud portaalis ilmunud artikli pealkirja ja juhtlõigu suunas, mida ta nimetas reedel meediale saadetud teates "eksitavaks ja pahatahtlikuks".

Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner kommenteeris Erisaates, et tema isiklikul hinnangul on pealkirjale tehtud etteheitel alust. "Kui me seda kogu lugu vaatame, siis oli ju Annuse osa selles suhteliselt väike. Oli toodud seos, et me nägime, et Alaveri märkmetesse oli märgitud TA, kus viidati Toomas Annusele. Aga kuskilt sellist konkreetset fakti ju välja ei tule, et Toomas Annus teadlikult toetas dopingu rahastamist. Võivad tekkida küll küsimused ja seosed, aga kas need on ka sellised, et sellises mahus pealkirjas välja tuua, ma ei usu," arvas ta.