ERISAADE | Antidopingu juht värskete paljastuste tuules: kutsun üles Andrus Veerpalu patukahetsusele

"See element, see osa sellest loost, see patukahetsuse lugu võiks olla kuskil kellegi poolt olemas," rääkis kauaaegne sporditegelane, viidates sellele, et Alaver mõisteti küll kohtus kokkuleppemenetluses dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi, ent ta ise oma süüd ei tunnistanud. Seda hoolimata värskelt Eesti meediaväljaannetes avaldatud kohtumaterjalidest, mis ei jäta tema süüs mingit kahtlust.

Vallimäe esitas ühtlasi üleskutse oktoobris Austrias kohtu ette astuvale Andrus Veerpalule - vastata küsimustele nii värskest kui ka aastatetagusest dopingujuhtumist.

"Andrusel on veel tegelikult võimalus. Ta pole midagi eitanud, vaid on vait olnud. Kui ta nüüd tunnistaks üles, jah, kõik see oli niimoodi - tal on veel see võimalus. Ma küll kutsun Andrus Veerpalu üles läbi tänase patukahetsuse minema tagasi kümme ja rohkem aastat."

Lisaks Vallimäele arutles saates Mati Alaveri kohtutoimiku materjalide avalikustamise ja dopingureeglite karmistamiste teemadel Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juht Peep Pahv. Saadet juhtis Tarmo Paju.

Kuula saadet: