VG kirjutab, et Erfurti laboriga on seotud kümne riigi sportlased. Patustajaid on Saksamaalt, Austriast, Itaaliast, Rootsist, Soomest, Eestist, Horvaatiast, Sloveeniast, Lõuna-Koreast ja USA-st.

Müncheni prokuröri sõnul on kindlaks tehtud 21 sportlase seos laboriga. Nad on tegevad viiel erineval alal. Antud 21 atleedi seas on kaheksa erineva riigi sportlasi.

Norralaste teatel ükski nende sportlane Erfurtis ei käinud. „Seni ei ole me leidnud ühtegi seost norralastega,“ teatas Müncheni prokurör Anne Leiding.

Lisaks avaldasid norralased fotosid Schmidti laborist, kus ta verekotte hoidis. Tegemist olevat olnud nö vahelaoga.