Erfurti dopinguarst hoolitseb koos endisest Ida-Saksa ujujast emaga 50-60 profisportlase eest

Bild kirjutab, et Schmidt ja tema ema hoolitsevad enese sõnul ka 50-60 profisportlase eest (ujujad, jalgpallurid, jalgrattasportlased, kergejõustiklased ja käsipallurid). Praksisele väljastas litsentsi Tüüringi liidumaa spordiliidu spordimeditsiini uurimiskeskus. Eile reageeris see asutus dopingujuurdlusele ja võttis litsentsi ära.

Schmidt ema ei ole dopingujuhtumis uurimise all. Schmidti ennast on aga korduvalt dopinguga seostatud, aga alati kõiki süüdistusi eitanud.

2000. aastate keskel oli Schmidt jalgrattaklubide Team Gerolsteiner ja Milram meeskonnaarst. 2008. aastal lõpetati Gerolsteineri tegevus just dopingujuhtumite tõttu.

2009. aastal süüdistas Schmidti rängalt endine Gerolsteineri rattur Bernhard Kohl, kes ütles Austria ajalehele Kurier: „Ta kaldus dopingu kasutamisele. Ma sain temaga algusest peale hästi jutu peale. Kunagi sattusime me dopingust rääkima. Ta ütles: „Loogiline, et seda peab tegema.” Ta ütles ükskord, et ma ei ole meeskonnas ainus, kes veredopingut kasutab.”

Kohli sõnul Schmidt mitte ainult ei teadnud dopingu kasutamisest 2008. aasta Tour de France’i ajal, vaid aitas sellele ka kaasa. Schmidt lahjendas Kohli verd vajaduse korral soolalahusega ja tegi tema hotellitoas vereülekandeid.

„Ma ei ole mingid dopinguainet hankinud, levitanud ega ise manustanud. Team Gerolsteineris ei toimunud kindlasti mingit meeskonna toetatud dopingu kasutamist,” kinnitas Schmidt ajalehes Thüringer Allgemeine toona.

2013. aastal oli Schmidt tunnistaja Stefan Schumacheri pettuseprotsessil. Taas kinnitas arst, et ei teadnud süstemaatilisest dopingu kasutamisest Team Gerolsteineris midagi.