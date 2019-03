EOK peasekretär Veerpalude veenmisest: liigume lõpptulemuse suunas

"Kokkupuuted on praegusel hetkel olnud ainult SMS-i tasandil. SMS-ide sisu on väga selge: võiks selle asja avalikult ära rääkida ja selle ühtepidi ära lõpetada ning siis edasi vaadata, mis saab. Nagu Urmas (Urmas Sõõrumaa, EOK president - toim) eile ütles, nii ütleme ka täna: mida kiiremini see asi avalikult ära räägitakse ja selgitatakse, seda kasulikum nii sportlasele, treenerile ja tegelikult kogu ühiskonnale," ütles Sukles.

Reporter Aet Süvari küsimus: "Ma saan aru, et reaktsiooni sellele pole järgnenud?"

Suklese vastus: "Nii ei saa öelda. Ütleme, et liigume lõpptulemuse suunas."

24-aastane Andreas Veerpalu võeti eelmise nädala kolmapäeval Austrias Seefeldis toimunud murdmaasuusatamise MM-il politsei poolt vahi alla ning vabastati neljapäeva hilisõhtul. Järgmisel hommikul andis Seefeldi koolimajas Eesti ajakirjanikele pressikonverentsi Karel Tammjärv, kuid Andreas oli isa Andruse abiga selleks ajaks juba linnast lahkunud.

Selle teisipäeva õhtul tunnistas veredopingu kasutamise meedia vahendusel üles ka Algo Kärp. Kõik kolm Eesti suusatajat said keelatud abi Saksa dopingutohtrilt, hetkel Müncheni vanglas viibivalt, kuid muidu Erfurtis tegutsenud Mark Schmidtilt. Politsei on üle kuulanud ka kolm Austria suusatajat, Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu näpunäidete järgi harjutanud kasahhi Aleksei Poltoranini ning kaks Austria jalgratturit.