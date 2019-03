EOK peasekretär Siim Sukles: kulla ja mulla vahel on vaid süstlatorge...

„Saabub seotud isiku SMS... Sa tead, et see tähendab jama... järjekordne nimi... mõtled, kes veel... Sa ei mõtle, kas veel... kardad seda järgmist SMS-i... aga hommikul pead valdkonna eest seisma... selle suureks rääkima/tegema... aastaid ja aastaid tuhandete inimeste pingutusi... ja kõik see kidldudeks... kulla ja mulla vahel on vaid süstlatorge...“ kirjutas Sukles Facebookis ja andis otseselt mõista, et Eesti sporti ootavad ees majanduslikult keerulised ajad.

Praeguseks on veredopingu tarvitamist kinnitanud kolm Eesti sportlast. Sakslasest doktor Mark Schmidti klientideks olid Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Nagu kirjutab Sukles, siis vähemalt tema tunneb edasiste avalduste ees hirmu.