Endine võitja jääb tänavuselt Tour de Skilt eemale

Rootsi suusaliit teatas täna tuuril osalejate nimed ning novembris koroonaviirusesse haigestunud Charlotte Kallat koondise nimekirjas ei ole.

33-aastane Kalla võistles laupäeval kodusel Östersundi jõuproovil, kus kaotas 15 km vabatehnikadistantsil kiirematele üle kahe minuti.

"Treenerid ja ka Charlotte ise on analüüsinud seda esimest võistlust pärast koronaviirusse nakatumist ning üheskoos leiti, et tal on parem valmistuda järgmisteks võistlusteks," selgitas Rootsi koondise peatreener Anders Byström Kalla eemalejäämist.

Kalla on võitnud maineka suusatuuri 2008. aastal.

Rootsi saadab Tour de Skile 14 suusatajat: kaheksa naist ja kuus meest. Võistkonna liidriteks on Frida Karlsson, Ebba Andersson ja Linn Svahn.

8-etapiline Tour de Ski peetakse 1.-10. jaanuarini Šveitsis ja Itaalias.