Endine suusatipp: peame Eestis keerama puhta lehe. Kahtlen, et Norra ajakirjanikud küsisid MM-il Johaugilt, kas ta ikka huulepulka kasutas

"Halb on see, et Seefeldi skandaal maandus ebasoodsale pinnasele: Eesti suusatamist on viimase kümne aasta jooksul teatavasti raputanud mitmed ebameeldivad sündmused," tõdes 2007. aasta Sapporo MM-il 50 km klassikasõidus 11. koha saanud Kokk ERR-i spordiportaali vahendusel.

"Hea on see, et meil on noor põlvkond, kellel pole skandaalidega olnud mingit kokkupuudet. Kui noored sportlased saavutavad häid tulemusi, siis unustame tänu sellele vana. Meil peab aga olema ka soov seda unustada.

See on spordiavalikkuse ja ka spordiajakirjanduse soov see selja taha jätta. Laupäeval tuli Therese Johaug Oberstdorfis naiste suusavahetusega sõidus maailmameistriks. Therese minevik ei ole ka olnud plekitu ja ma kahtlen, et Norra spordiajakirjanikud küsisid talt pärast finišit, et kas ta ikka huulepulka hoolega kasutas. Tegelikult peab see olema meie ühine soov olnu selja taha jätta ja keeratagi puhas leht, minna noortega edasi," rääkis Kokk.

