Endine Norra suusajuht pelgab katastroofi. "Pakkusin Northugile abikätt, aga selle asemel hakkas ta kokaiini tegema."

2018. aasta lõpus karjäärile punkti panemisest teatanud Northug jõudis käesoleval suvel omadega täiesti põhja. Ta ületas Trondheimi lähedal kiirust ja tunnistas politseinikele kokaiini omamist.

"Ütlesin Northugile 2018. aasta lõpus, et on aeg korralikult tavaelu elama hakata. Leida naine ja rahulikult asju ajama hakata. Petter vastas tuimalt "ei". Selline käitumine iseloomustab Petterit hästi. Ta ei võtnud mu nõu kuulda ja kuu aega hiljem proovis ta esimest korda kokaiini," meenutas Löfshus Dagbladetile.

"Proovisin tänavu jaanuaris uuesti. Püüdsin oma kontaktide kaudu Petterini jõuda, et ta õigele rajale naaseks. See oli raske. Inimesed, kes Petteri ümber olid, ei mõistnud, kui suured probleemid tal tegelikult olid. Võib-olla ei mõistnud ma seda isegi. Petter on meister abipakkujate eiramises," lisas ta.

Pärast arreteerimist on siiski tekkinud lootuskiir. Northug tegeleb pikamaasuusatamise projektiga ja ta on sügisel usinalt trenni vihtunud.

"Olen alati arvanud, et Northugi jaoks on parim teraapia murdmaasuusatamine. Aga ma loodan, et ta ei treeni 24 tundi päevas. Kui nii on, lõppeb see katastroofiga," märkis Löfshus.

Praegu ootab 13 korral maailmameistriks tulnud Northug kohtuistungit. Karistusena pole välistatud ka reaalne vangistus.