Elu esimese Tour de Ski võitnud Bolšunov: ma pole kunagi sellist emotsiooni tundnud

Bolšunov edestas enne ränka lõputõusu koondisekaaslast Sergei Ustjugovit 14 sekundiga, aga stardi eel nähti suuremaid võimalusi Ustjugovil. Lõpuks suutis Bolšunov edu isegi suurendada, Ustjugov jäi talle kokkuvõttes alla 26,4 sekundiga.

"Mul ei ole kunagi olnud selliseid emotsioone nagu nüüd. Lõpuks töötas kõik õlitatult. Suutsin ronida mäkke nagu väikesed kaevurid. Sain aru, et see mägi on mimu jaoks väga raske, aga kui nägin laugemat osa, mõistsin, et täna on minu päev," vahendas Bolšunovi sõnu portaal Sports.ru.

"Eelmistel aastatel ma isegi mäletanud, kuidas ma tippu jõudsin. Tundsin ennast nii halvasti. Alles täna nägin, mis seal tegelikult toimub," lisas ta.

Viimasele etapile startis liidrikohalt norralane Johannes Hösflot Kläbo, aga ta jäi juba tõusu alguses venelastest maha.

"Kaotasin võimaluse üldvõidule Toblachis, kus läksin suuskadega alt. Mul oleks vaja olnud minutilist puhvrit ja isegi siis oleks raskeks läinud. Püüdsin kaotada nii vähe kui võimalik, et mitte kolmandast kohast ilma jääda. See õnnestus. Mul on kahetised tunded, tore on ju poodiumil olla," rääkis eelmise hooaja Tour de Ski võitja.