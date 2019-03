Kui Schmidti laborist leiti umbes 40 verekotti, siis Matschineri sõnul kuuluvad need kokku umbes kümnele sportlasele. „Olen kindel, et igal suurel spordiriigil on olemas oma Mark Schmidt. Suuremates riikides on selliseid mehi isegi mitu, kuna nõudlus on lihtsalt suurem,“ rääkis Matschiner ajalehele Stuttgarter Zeitung.

„Maailmas on igal pool sportlasi, kes ei suuda jõuda soovitud tulemusteni. Seetõttu hakatakse otsima inimesi, kes suudavad keelatud võtetega aidata,“ lisas Matschiner.

Praegu Erfurtis avastatud labori kohta sõnas Matschiner, et tema arvates ei ole tegemist isoleeritud juhtumiga ning erinevad seosed võivad hakata sealt edasi hargnema.