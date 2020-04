Eestlastega koos veredopinguga vahele jäänud austerlased on rikkunud kodumaa maine. "Kõiki peetakse nüüd dopingusportlasteks"

27-aastane Stadlober hoiab pärast Seefeldi dopinguskandaali ainsana Austria lippu murdmaasuusatamises kõrgel. MK-sarja üldarvestuses saavutas ta lõppenud hooajal kümnenda koha. Hooaja säravaimaks tulemuseks jäi Oberstdorfi MK-etapi suusavahetusega sõidu kolmas koht.

Ülemäära rõõmus Stadlober siiski hooaja üle olla ei saanud. "Väga raske on, kui tiimikaaslased tekitavad kogu riigi murdmaasuusatamise jaoks selliseid probleeme. See on vaimselt väga keeruline," rääkis austerlanna Norra väljaandele VG.

Seefeldis kinni püütud Max Haukele ja Dominik Baldaufile mõisteti lõpuks viiekuuline tingimisi vanglakaristus. Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) määras austerlastele ka nelja-aastase võistluskeelu. "Olen väga vihane. Me olime selle juba pärast Sotši olümpiat selgeks rääkinud," viitas Stadlober 2014. aasta taliolümpiamängudele, kus jäi keelatud aine EPO-ga vahele Austria koondislane Johannes Dürr. "Arvasin, et oleme perekond ja sõbrad. Aga me ei olnud."

"Teiste riikide sportlased arvavad nüüd, et Austrias kasutavad kõik dopingut. Praegu tuleb vaimselt väga tugev olla. Ühtlasi on keeruline leida sponsoreid," kirjeldas Stadlober olukorda kodumaal. "Kõiki peetakse dopingusportlasteks."

Suusataja lisas, et tema vastu pole suhtumine siiski muutunud. "Õnneks on mul head fännid ja MK-sarjas on kõik minu vastu lahked. Mind usaldatakse ja see annab mulle energiat."