Eestlasi dopinguga varustanud spordiarstile nõutakse viie ja poole aasta pikkust vanglakaristust

Lisaks vanglakaristusele nõuab prokurör Kai Gräber, et Schmidti ootaks vanglakaristuse järel ka viie aasta pikkune arstina töötamise keeld.

Schmidti peamist abilist Dirk Q-d soovib prokurör karistada kahe ja poole aasta pikkuse vangistusega. Kolm ülejäänud kohtualust - meditsiiniõde, kiirabiametnik ja Schmidti isa - peaksid pääsema tingimisi karistustega.

Dopinguarsti kaitsjad palusid Müncheni kohtul Schmidti karistada vaid tingimisi vangistusega. Süüaluse advokaadid väitsid, et kuna "puhast sporti pole olemas", on vale dopingu eest kriminaalkorras karistusi määrata. Lisaks väitsid kaitsjad, et "sportlased olid õnnega koos", et neil oli keelatud ainete tarvitamise ajal kõrval haritud arst. Advokaatide kinnitusel ei tegelenud Schmidt dopinguainetega rikastumise eesmärgil ning sportlaste heaolu oli tema jaoks alati esikohal.

Schmidt arreteeriti 2019. aasta veebruaris Seefeldi suusaalade maailmameistrivõistlustel.

Saksamaa arsti karistuse peaks Müncheni kohus välja kuulutama 15. jaanuaril.

Schmidt vahendas sportlastele dopingut aastatel 2013–2019. Eesti suusatajatest kasutasid tema teenuseid Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Schmidti kontakti andis neile kõigile Mati Alaver.